Vedere una Nazionale a forti tinte rossonere all'Europeo, pagherebbe 100 volte la posta

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Cresce l'attesa per gli Europei in Germania, dove l'Italia si presenta da campione in carica e per tornare in finale a Berlino 18 anni dopo il trionfo Mondiale. Luciano Spalletti, il giorno dopo la conclusione della Serie A, diramerà la lista dei convocati e, secondo gli esperti Sisal, sarà l'Inter la squadra che darà più giocatori al gruppo azzurro. I campioni d'Italia, dati a 1,16, precedono la Roma, offerta a 6,00, e la Juventus e il Napoli che partono più staccate, con quota 16. Un dato che conferma un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi Europei quando bianconeri e partenopei avevano fornito più giocatori di tutte le altre squadre di serie A, mentre l'Inter ad esempio solo due, Barella e Bastoni, e la Roma tre.

Rischia di non volare in Germania il Milan, che a Euro 2020 mandò solo Donnarumma. Vedere una Nazionale a forti tinte rossonere, pagherebbe 100 volte la posta. (ANSA).