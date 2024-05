Vigilia di Milan-Cagliari: rifinitura mattutina per i rossoneri a Milanello

vedi letture

IL REPORT DI IERI

Giornata di sole a Milanello, dove la squadra si è ritrovata per colazione per il penultimo allenamento in preparazione del prossimo turno di campionato che vedrà il Milan impegnato a San Siro - sabato 11 maggio alle ore 20.45 - contro il Cagliari.

Inizio del lavoro in palestra per l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo dove il gruppo ha terminato il riscaldamento con alcuni torelli a tema. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche sul possesso e sulle finalizzazioni che hanno preceduto la parte tattica. In chiusura la consueta partitella su campo ridotto.

VENERDÌ 10 MAGGIO

Il programma prevede un allenamento al mattino e la conferenza stampa di Mister Pioli alle ore 14.00, in diretta su Milan TV, YouTube e Twitch.