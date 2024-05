MN - Sylvain (France Bleu Nord): "Fonseca gentiluomo. Ha l'arte del saper comunicare"

Paulo Fonseca è un serio candidato alla panchina del Milan. Prima però il portoghese deve chiudere nel migliore dei modi la sua stagione al Lille, con la squadra che punta a qualificarsi alla prossima Champions League. Poi ci sarà la separazione col club del Nord della Francia. Per saperne di più abbiamo contattato il collega Charley Sylvain di France Bleu Nord.

Qual è la cosa che hai apprezzato maggiormente di Fonseca?

"La cosa che ho apprezzato di più è che è un gentiluomo. Ecco, è davvero una persona molto simpatica. Con lui ho solo buoni rapporti, anche su argomenti a volte complicati. Ha l'arte di saper comunicare e di saper rispondere alle domande. È un grande professionista ma disponibile con un sorriso, questi sono sempre stati i bei momenti condivisi con lui nelle conferenze stampa fin dall'inizio".

In cosa deve migliorare?

"Forse ha voluto cambiare un po' troppo in fretta. Ad esempio nell'ultima partita di campionato, contro il Lione, vinceva 2-0 ed era fondamentale per raggiungere il terzo posto che vale la qualificazione in Champions. Si è messo troppo sulla difensiva e alla fine ha subito la rimonta. Ma resta nell'ordine dei dettagli e spero che abbia fatto tesoro di quel che è successo".