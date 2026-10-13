Milan, domani la vigilia di Europa League: il programma completo

Il programma completo della giornata di vigilia di Europa League, che domani il Milan vivrà al centro sportivo di Milanello

Si avvicina già il prossimo impegno del Milan che, come si sapeva, da qui a inizio novembre non si fermerà praticamente mai e avrà bisogno di tutti gli effettivi per non soccombere al cospetto della doppia competizione. La giornata di domani sarà vigilia per i rossoneri che, giovedì nel tardo pomeriggio, alle ore 18.45, scenderanno in campo allo Stadio Salzburg per affrontare il RB Salisburgo in occasione della seconda giornata della League Phase di Europa League. Da rimediare la sconfitta all'esordio contro il Benfica a San Siro.

MILAN: IL PROGRAMMA DI DOMANI, VIGILIA DI EUROPA LEAGUE

Il Milan nella giornata di vigilia della sfida a Salisburgo in Europa League, scenderà in campo per l'allenamento alle ore 11.15 al centro sportivo di Milanello. Come accade in ambito europeo i media avranno accesso per i primi 15 minuti della sessione. Dopo pranzo, il gruppo squadra si recherà nel vicino aeroporto "Silvio Berlusconi" di Milano Malpensa e si imbarcherà nel volo per Salisburgo alle ore 16.30. Due ore dopo, alle 18.30, è prevista la conferenza stampa di Ruben Amorim e un calciatore rossonero: un ipotesi potrebbe essere Strahinja Pavlovic, ex della partita.