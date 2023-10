Milan, dopo il Napoli ci sarà l'Udinese: un diffidato per i friulani

Il Milan è impegnato domenica sera contro il Napoli nel big match del 10° turno di campionato di Serie A. I rossoneri, dopo la trasferta del Maradona, avranno una settimana per preparare la sfida contro l'Udinese, in programma sabato 4 novembre. I friulani, che in questa giornata saranno impegnati domenica alle 15 contro il Monza, hanno un diffidato che se ammonito rischia di saltare la sfida di San Siro contro il Milan. Si tratta di Christian Kabasele.