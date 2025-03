Milan, dopo un discreto avvio Joao Felix ha deluso: il riscatto è un miraggio

Un girone fa, immaginare una rivoluzione in casa Milan era difficile, eppure è arrivata. Cambi di allenatore, mutamenti tattici e uomini chiave ridisegnati. All’andata, il Lecce testimoniava un Morata decisivo, mentre ora il protagonista atteso è Joao Felix, ancora a secco in campionato. L’attaccante portoghese, voluto da Conceiçao, ha segnato solo in Coppa Italia e il suo ultimo gol risale a un mese fa contro la Roma. Per guadagnare credibilità, continua a ricevere fiducia da titolare, ma sabato a Lecce servirà un segnale concreto.

Il suo rendimento finora è stato deludente: ha giocato sempre, senza però risultare determinante. Nella sfida contro l’Atalanta, Conceiçao lo ha schierato per sorprendere, sacrificando Musah, ma il portoghese non ha inciso. Il Milan, nel frattempo, rischia di ritrovarsi in un’Europa meno prestigiosa, con la Champions che si allontana.

L’affare, secondo il Corriere dello Sport, João Felix si complica: il suo arrivo a Milano è stato una mossa d’emergenza negli ultimi giorni di mercato, ma le ombre superano le luci. Il Milan dovrebbe versare 40 milioni per il riscatto dal Chelsea, cifra attualmente fuori portata. L’unica alternativa sarebbe un nuovo prestito, da rinegoziare con i Blues. Tuttavia, il reparto offensivo rossonero è in continuo cambiamento, e finora João Felix non ha dato certezze. Il futuro resta un’incognita, e la sua permanenza a Milano appare sempre più in bilico.