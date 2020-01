Milan, Europa più vicina ma Pioli non vuole fare tabelle

Grazie alle ultime due vittorie di fila in campionato contro Cagliari e Udinese, il Milan, sfruttando anche il rallentamento della altre, si è avvicinato all'Europa League e ora il sesto posto è distante solo due punti. Il momento è positivo e i rossoneri dovranno sfruttare i prossimi due impegni contro Brescia e Verona per fare altri passi in avanti, ma Stefano Pioli non vuole fare tabelle. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport stamattina.