Milan Femminile, in vendita i biglietti per il match di sabato contro il Sassuolo

Secondo appuntamento di un novembre particolarmente intenso per le rossonere di Maurizio Ganz. Al PUMA House of Football il Milan riceve il Sassuolo in una sfida importante per trovare punti in grado di rilanciare la classifica di Bergamaschi e compagni. Quella valida per la 7ª giornata di Serie A Femminile eBay 2023/24 sarà la nuova edizione di una partita che nelle ultime stagioni non ha mancato di regalare gol e spettacolo. Si gioca sabato 11 novembre alle 15.00: per sostenere la squadra servirà tutto il calore e la passione dei nostri tifosi.

È aperta la vendita dei biglietti di Milan-Sassuolo al prezzo di 5€. I tagliandi sono disponibili sul circuito Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da trovare i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Centro Sportivo.

MILAN-SASSUOLO

SABATO 11 NOVEMBRE ORE 15.00

PUMA HOUSE OF FOOTBALL - CENTRO SPORTIVO P. VISMARA

BIGLIETTI: 5€