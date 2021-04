Milan Femminile, la finale di Coppa Italia mancava da ben 21 anni

Il Milan Femminile, dopo aver battuto l’Inter per 4-2 nel match giocato sabato scorso, ieri ha conosciuto la sua rivale per la finale di Coppa Italia di categoria che si disputerà il 30 maggio: sarà la Roma, che nella giornata di ieri, ha eliminato la Juventus nonostante la sconfitta esterna per 3-2. Andando a controllare le statistiche della Coppa Italia Femminile, ci accorgiamo che le rossonere non approdavano a una finale dalla stagione 1999/2000, quando persero il trofeo contro la Torres per 2-0. Un ottimo risultato per Maurizio Ganz e le sue ragazza, che valorizza l’ottimo lavoro fatto in questa stagione.