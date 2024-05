I calciatori squalificati per la prossima giornata: due saltano Milan-Cagliari

Sono sei i calciatori squalificati per la 36^ giornata del campionato di Serie A. Di seguito i provvedimenti adottai dopo le gare della 35^ giornata dal Giudice Sportivo, dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GAETANO Gianluca (Cagliari): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AUGELLO Tommaso (Cagliari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

BARRENECHEA Enzo Alan Tomas (Frosinone): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

FOLORUNSHO IJIENUA Michael (Hellas Verona): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

PICCOLI Roberto (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

WEAH Timothy Tarpeh (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).