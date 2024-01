Milan Femminile, Sara Thrige Andersen ceduta a titolo definitivo al PSV Eindhoven

Nuova cessione nel Milan Femminile: Sara Thrige Andersen passa infatti a titolo definitivo al PSV Eindhoven. Questo il comunicato ufficiale del club di via Aldo Rossi:

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive della calciatrice Sara Thrige Andersen al PSV Eindhoven. Il Club augura a Sara le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".

La danese, arrivata al Milan nell'estate 2021, ha chiuso la sua avventura in rossonero con 57 presenze e tre gol. In questa stagione, ha trovato però poco spazio, raccogliendo appena 5 presenze tra Serie A e Coppa Italia (appena 321 minuti in campo).