Lozano avvisa Gimenez: "Devi lasciare l'Olanda. Occhio che la Serie A è molto difensiva"

Fresco campione d'Olanda col PSV Eindhoven, Hirving Lozano dice la sua sul connazionale Santiago Gimenez, protagonista anch'egli in Olanda ma con la maglia del Feyenoord, col quale in questa stagione ha vinto la coppa nazionale. L'attaccante è uno dei pezzi pregiati del club di Rotterdam e potrebbe fare le valigie questa estate.

"Se Gimenez deve lasciare il Feyenoord? “Beh, penso di sì. La verità è che ha disputato due tornei molto importanti qui in Olanda, non è facile e penso che debba fare lo step successivo. Sarebbe un buon test per lui e gli auguro il meglio”, ha dichiarato il "Chuky" a TUDN.

L'ex Napoli conosce molto bene la Serie A, avendovi giocato per quattro stagioni. E per questo motivo avverte Gimenez:

"Penso che la Serie A sia complicata, soprattutto per gli attaccanti perché è un campionato in cui si lavora molto sulla fase difensiva ed è molto dura, ma credo che possa segnare anche in Italia".