Champions League, Orsato arbiterà PSG-Borussia Dortmund

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - L'arbitro Daniele Orsato è stato designato per dirigere il ritorno dela semifinale di Champions League tra Paris saint Germain e Borussia Dortmund in programma martedì prossimo al Parco dei Principi. Il direttore di gara di Schio avrà come assistenti Ciro Carbone e Alessandro Giallatini, il quarto uomo è Davide Massa. Completano la squadra tutta italiana Massimiliano Irrati e Paolo Valeri, responsabile vice al Var. (ANSA).