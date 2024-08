Milan, Fofana spiega perchè ha scelto il numero 29

vedi letture

In un video pubblicato dal profilo Instagram del Milan, Youssouf Fofana, ultimo acquisto del Milan, ha spiegato perchè ha scelto di prendere il 29 come numero di maglia: "Ho scelto il numero 29 perchè il mio primo numero tra i professionisti era il 22 e poi ho indossato il 19. Quindi ho uniti i due numeri: il 2 della 22 il 9 del 19, per ottenere così il 29".

Questo il comunicato ufficiale del Milan per annunciare l'arrivo di Fofana: "AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Youssouf Fofana dall'AS Monaco. Il centrocampista francese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028".