Milan, altro gol subito da fermo: sono già tre in stagione. C'è un problema sui calci piazzati

Quello contro il Sassuolo di ieri sera è il terzo gol subito dal Milan da calcio piazzato in questo inizio di campionato

Dopo quelli presi contro il Torino e contro la Juventus, il Milan ha incassato ieri in casa del Sassuolo il so terzo gol da palla inattiva in queste prime sei giornate di campionato. Ruben Amorin, come testimoniano le sue parole nel post-partita, non è per nulla contento dei cali di concentrazione dei suoi ragazzi nelle situazioni da fermo. Tra l'altro, questa scarsa reattività nelle marcature era già emersa anche nelle amichevoli precampionato (due reti subite così contro il Chelsea, una contro il Manchester United). Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport.

Nel post-partita, ai microfoni di DAZN, Ruben Amorim ha spiegato: "Penso che abbiamo meritato il vantaggio, ma dopo il gol non abbiamo controllato la partita e il gioco. Abbiamo continuato a spingere ed è per questo che loro hanno avuto due occasioni: dopo il gol è giusto continuare a spingere perché il momento ci è favorevole, ma non l’abbiamo fatto nel modo giusto. Dopo il gol abbiamo perso velocemente palla quando ce l’avevamo. Alla fine però questo può succedere, ma non può succedere invece il gol che abbiamo subito sul calcio d’angolo”.