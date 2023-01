Milan, Ibra è l'ultimo giocatore ad aver segnato al Torino in Coppa Italia

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà il Torino il prossimo avversario in Coppa Italia del Milan. I rossoneri domani sera affronteranno i granata nell'incontro valido per gli ottavi di finale. L'ultimo calciatore milanista ad aver segnato ai piemontesi nella Coppa nazionale è Zlatan Ibrahimovic, autore del definitivo 4-2 ai tempi supplementari nell'incontro valido per i quarti di finale giocato nel gennaio 2020.