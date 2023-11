Milan, il Borussia Dortmund è una bestia nera: ecco il record detenuto dai gialloneri

vedi letture

La sconfitta del Milan con il Borussia Dortmund per 3-1 a San Siro rappresenta una debacle pesante, che condiziona di molto le possibilità di qualificazione agli ottavi di Champions League. Ora i rossoneri si aggrappano a una sola combinazione: intanto bisogna vincere a Newcastle, e poi bisogna sperare nella vittoria del Dortmund con il PSG, anche se le due squadre potrebbero qualificarsi entrambe con un pareggio.

Il Dortmund, battendo il Milan anche martedì, ha rafforzato un record: i gialloneri sono infatti l'unica squadra tedesca a battere i rossoneri nel 21esimo secolo. Il Milan, infatti, deteneva un record di imbattibilità dal 2000 in poi contro le squadre della Germania: Bayern, Schalke, Wolfsburg e Werder Brema non hanno mai vinto contro i rossoneri. Gli unici ad esserci riusciti, per tre volte compreso martedì, sono proprio i gialloneri del Borussia Dortmund.