Milan, il rendimento dei rossoneri con e senza Ibra in questo campionato

In questa prima parte di campionato, Zlatan Ibrahimovic ha fatto cose straordinarie e quando si è infortunato contro il Napoli in molti si aspettavano un netto crollo del Milan, ma così non è stato. Ecco nel dettaglio il rendimento della squadra di Pioli in questa Serie A con e senza lo svedese in campo:

CON IBRA

Punti: 20

Media punti: 2,5

Gol segnati: 18

Gol subiti: 8

SENZA IBRA

Punti: 23

Media punti: 2,3

Gol segnati: 21

Gol subiti: 11