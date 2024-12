Milan, il ruolino di marcia nei big match è deprimente: una sola vittoria

Una sola vittoria nei big match del girone di andata di campionato per il Milan. Questo è lo specchio e l'immagine della stagione rossonera. Paradossalmente, l'unica vittoria è arrivata nel derby contro l'Inter dopo che erano tantissimi incroci che il Diavolo non riusciva a superare i rivali cittadini. Da qui però si è sviluppata quasi una legge del contrappasso: il Milan ha sì vinto il derby ma non ha vinto più nessun altro big match, pareggiandone la maggior parte.

Considerando le sfide contro Inter, Juve, Napoli, Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina: una vittoria, tre pareggi e tre sconfitte. Questo il resoconto totale:

- Lazio 2-2

- Inter 2-1

- Fiorentina 1-2

- Napoli 0-2

- Juventus 0-0

- Atalanta 1-2

- Roma 1-1