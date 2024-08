Milan in Champions, un settembre di fuoco tra Liverpool e Inter: il calendario dei rossoneri

In attesa di scendere in campo contro la Lazio, il Milan ha conosciuto quest'oggi le date ufficiali dei propri impegni nella nuova Champions League. Si parte subito forte con l'esordio a San Siro il 17 settembre contro il Liverpool, gara che precederà il Derby contro l'Inter in programma il 22 settembre. Un'altra Superclassica della storia rossonera è la partita contro il Real Madrid, in programma il 22 ottobre tra Udinese a San Siro e Bologna fuori casa.

1ª GIORNATA (martedì 17 settembre 2024, ore 21.00): Milan-Liverpool

2ª GIORNATA (martedì 1 ottobre 2024, ore 21.00): Bayer Leverkusen-Milan

3ª GIORNATA (martedì 22 ottobre 2024, ore 18.45): Milan-Club Brugge

4ª GIORNATA (martedì 5 novembre 2024, ore 21.00): Real Madrid-Milan

5ª GIORNATA (martedì 26 novembre 2024, ore 18.45): Slovan Bratislava-Milan

6ª GIORNATA (mercoledì 11 dicembre 2024, ore 21.00): Milan-Stella Rossa

7ª GIORNATA (mercoledì 22 gennaio 2025, ore 21.00): Milan-Girona

8ª GIORNATA (mercoledì 29 gennaio 2025, ore 21.00): Dinamo Zagabria-Milan