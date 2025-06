Milan, Inter e Comune presentano nuove modalità d'accesso per tifosi con disabilità

In sinergia con il Comune di Milano e realtà associative del mondo della disabilità, AC Milan e FC Internazionale Milano hanno sviluppato una procedura di acquisto di biglietti e abbonamenti per la stagione 2025/26. Tutti i proventi saranno devoluti a favore di progetti per lo sport inclusivo

AC Milan e FC Internazionale Milano, in sinergia con il Comune di Milano e realtà associative del mondo della disabilità attive sul territorio e in allineamento con le istanze da questi presentate, annunciano un'importante evoluzione nelle modalità di accreditamento dei tifosi con disabilità per le partite allo stadio San Siro, a partire dalla stagione calcistica 2025/26.

L'obiettivo condiviso è quello di garantire un sistema sempre più equo, trasparente e inclusivo, che favorisca la partecipazione attiva e consapevole di tutte le persone, nel rispetto dei principi di accessibilità e pari opportunità.

A partire dalla prossima stagione, verrà adottato un nuovo modello di accesso che prevede il superamento dell'attuale sistema di assegnazione gratuita dei titoli di ingresso, basato su richiesta. Sarà quindi introdotta una procedura di acquisto diretto di biglietti e abbonamenti, a tariffa agevolata, per settori riservati ai tifosi con disabilità e ai loro accompagnatori.

Il nuovo sistema consentirà un accesso più paritario e condizioni di uguaglianza rispetto al pubblico generale, in particolare permettendo ai più appassionati di acquistare un titolo stagionale e quindi avere la certezza di poter seguire con regolarità tutte le partite della propria squadra.

Potranno accedere a questa modalità le persone in possesso di una certificazione che attesta lo stato di invalidità al 100% (legge 118/71), lo stato di handicap in condizione di gravità o la condizione di disabilità che richiede sostegno intensivo (art. 3, comma 3, della legge 104/92). I due Club comunicheranno a breve tutte le specifiche relative al regolamento ed al funzionamento dei portali dedicati ai tifosi con disabilità.

A seguito di un proficuo dialogo tra i Club, il Comune e le associazioni coinvolte, sono state stabilite le seguenti tariffe agevolate, comprensive di accesso per la persona con disabilità e l'accompagnatore designato, sulle quali le Società si riservano la possibilità di offrire ulteriori promozioni dedicate in occasione di singoli match:

350€ per l'abbonamento stagionale alla Serie A 2025/26

35€ per i big match di Serie A

25€ per le gare ordinarie di Serie A

10€ per le gare di Coppa Italia

L'intero ricavato derivante dalla vendita di biglietti e abbonamenti sarà destinato a progetti dedicati all'inclusione e allo sport per tutte le abilità. Una parte sarà gestita direttamente da Milan e Inter per garantire un'accoglienza sempre più inclusiva all'interno dello stadio. La quota più significativa dei proventi sarà invece destinata al progetto "Generazione Sport" del Comune di Milano, con un focus particolare sulle attività di avviamento allo sport per giovani con disabilità.

Questa iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà sportive, con l'obiettivo comune di rendere il calcio e lo sport sempre più accessibili, accoglienti e realmente aperti a tutti.

Ulteriori dettagli sulle modalità di acquisto di biglietti e abbonamenti per la stagione 2025/26 saranno comunicati prossimamente sui canali ufficiali dei club. In caso di necessità, i tifosi possono fare riferimento all'indirizzo email dao@acmilan.com.