Milan, Jeeny nuovo regional partner dei rossoneri in Arabia Saudita, Giordania ed Emirati Arabi Uniti

AC Milan e Jeeny annunciano una partnership pluriennale che vedrà quest'ultima diventare il partner ufficiale per i trasporti della prima squadra maschile e femminile in Arabia Saudita, Giordania ed Emirati Arabi Uniti. La nuova partnership con la popolare società con sede in Medio Oriente è un passo importante per il Milan per rafforzare la sua presenza nella regione.

Jeeny è una società innovativa che sta rivoluzionando la mobilità nel middle-east (Arabia Saudita, Giordania ed Emirati Arabi). La partnership fa parte del percorso di crescita globale del brand AC Milan.