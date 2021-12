A.C. MILAN COMUNICATO UFFICIALE: il Milan sbarca su Kuaishou

AC Milan continua il proprio percorso di crescita nel mondo digitale e rafforza la propria presenza nel mercato cinese, con il lancio del proprio account ufficiale su Kuaishou, una delle piattaforme di short video e live streaming più popolari della Cina.

Kuaishou è stata fondata nel 2011 ed è una piattaforma di live streaming fortemente incentrata sulla condivisione di scene di vita quotidiana che permette ai propri utenti la condivisione di contenuti video di breve durata e dirette streaming, durante le quali lo streamer può interagire con gli spettatori. La piattaforma è attualmente in cima alla lista delle app più scaricate in Cina e conta oltre 573 milioni di utenti mensili.

Sul nuovo canale Kuaishou, il Milan sarà attivo con contenuti che varieranno da esclusivi dietro le quinte, video del presente e del passato rossonero, e contenuti legati alla tifoseria locale e internazionale, in linea con il formato di short video e live streaming della piattaforma.

Kuaishou sarà inoltre un asset strategico per aumentare l’attenzione relativa al merchandising localizzato e al social commerce in Cina, consentendo collaborazioni più orientate verso opinion leader e influencer. In occasione del lancio, infatti, Kuaishou avvierà un’attività di “jersey giveaway” che sarà promossa all’interno dell’app attraverso un video e che metterà in palio una maglia autografata da Olivier Giroud.

L’arrivo sulla piattaforma Kuaishou permette al Milan di proseguire il suo percorso di modernizzazione e digitalizzazione, cominciato con l’arrivo della nuova proprietà nel 2018, che ha visto il Club sbarcare sulle piattaforme social più di tendenza per riuscire a comunicare in modo più efficace con gli oltre 500 milioni di tifosi rossoneri nel mondo. Proprio nell’ultimo anno, il Milan è infatti diventato il club italiano più seguito su Twitch con oltre 76mila followers e ha lanciato i nuovi "The Studios: Milan Media House", un innovativo hub di produzione e distribuzione mediatica di proprietà che rappresenta un passaggio chiave nel percorso evolutivo di AC Milan come Media Company, permettendo al Club di rafforzare il legame emotivo con la propria consumer base e ingaggiare nuovi utenti grazie a contenuti sempre più rilevanti e adatti alle diverse piattaforme.

Kuaishou fornirà al Club un nuovo strumento di fan engagement in un mercato chiave per il Milan, in cui i rossoneri hanno già una forte presenza digitale - Kuaishou sarà infatti l’ottava piattaforma social in cui è presente il Club nel mercato cinese, contando al momento oltre 3.8 milioni di iscritti - e fisica, con una nuova sede aperta a Shanghai ad inizio anno. Il gruppo internazionale di analisi e ricerche di mercato YouGov ha anche recentemente incoronato il brand Milan come quello più forte tra i marchi calcistici italiani in Cina.