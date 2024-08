VIDEO MN - Diversi tifosi a Casa Milan per incontrare Morata

Alvaro Morata ha appena concluso la sua conferenza stampa di presentazione. Nonostante per il giocatore spagnolo sia in programma, nel pomeriggio alle ore 17.30, un incontro con i tifosi al nuovo store in via Dante, diversi sostenitorin del Milan si sono assiepati in questi minuti davanti all'entrata di Casa Milan nella speranza che il centravanti spagnolo esca per un saluto e magari per qualche autografo o selfie.

Il video dei tifosi in attesa di Morata fuori dalla sede rossonera: