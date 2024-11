Milan, la nuova posizione in campo di Leao. Bergomi: "Così ha meno compiti di copertura"

vedi letture

Durante Sky Calcio Club è stata analizzata la nuova posizione in campo pensata da Paulo Fonseca per Rafa Leao dalla sfida di Champions League contro il Real Madrid in poi. Queste le parole di Fabio Caressa: "Dal Real Madrid in poi, Leao sta giocando in una posizione diversa in campo perchè c'è chi si sacrifica per coprire il portoghese, che ora gioca quasi da seconda punta quando il Milan si schiera con una sorta di 5-3-2. Fonseca ha capito di non poter chiedere certe cose a Leao. Non è un caso che abbiamo fatto due prestazioni del genere contro Real e Cagliari".

In pratica, l'esterno destro (Musah a Madrid e Chukwueze a Cagliari) si abbassa molto e arriva anche fino ad allinearsi alla linea difensiva, così da togliere dei compiti difensivi a Leao, il quale ora può pensare di più alla fase offensiva. Questo il pensiero di Giuseppe Bergomi: "In questa nuova posizione, una volta conquistata palla, Leao ha spazio per attaccare e fare gol. Ha meno compiti di rientro e copertura".