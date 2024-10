Milan-Napoli, Mike Maignan è il capitano. Morata il vice

Per Milan-Napoli mister Fonseca dovrà fare a meno, per scelta o per obbligo, di vari “leader”. Theo, Reijnders e Gabbia sono out, i primi due per squalifica ed il difensore per infortunio, mentre Tomori, Leao e Pulisic partono dalla panchina. Il capitano per stasera quindi è Mike Maignan, mentre Alvaro Morata è il vice.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Musah, Fofana; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani, Calabria, Bartesaghi, Tomori, Jimenez, Pulisic, Zeroli, Liberali, Leao, Camarda. All. Paulo Fonseca.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. A disp.: Turi, Caprile, Juan Jesus, Neres, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Spinazzola, Raspadori, Folorunsho. All. Antonio Conte.

Arbitro: Colombo di Como.