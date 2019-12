Milan, occasione sprecata contro il Sassuolo ma la strada è quella giusta

Con un successo ieri contro il Sassuolo, il Milan avrebbe avuto la possibilità non solo di festeggiare al meglio il 120° compleanno, ma anche di avanzare in classifica e di superare in un colpo solo Napoli e Torino. Nonostante le tante occasioni create, i rossoneri non sono però riusciti ad andare oltre allo 0-0, ma, come spiega La Gazzetta dello Sport stamattina, la strada intrapresa dal Diavolo è certamente quella giusta.