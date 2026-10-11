Milan, Pietro Terracciano out contro il Sassuolo a causa di un problema alla spalla

Il portiere rossonero Pietro Terracciano non è stato convocato da Amorim per Sassuolo-Milan a causa di un trauma contusivo ad una spalla

Nella lista di convocati di Ruben Amorim per la partita di questa sera del suo Milan in casa del Sassuolo non è presente Pietro Terracciano a causa di un trauma contusivo ad una spalla accusato in allenamento. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che in panchina al Mapei Stadium, oltre a Lorenzo Torriani, ci sarà Leo-Paul Bouyer, estremo difensore francese classe 2008 del Milan Futuro.

Oltre a Terracciano, l'unico altro assente è Alexis Saelemaekers, il quale dovrà essere operato alla caviglia dei prossimi giorni e sarà costretto a restare ai box per alcuni mesi. Amorim ha invece recuperato Pervis Estupinan che ha smaltito il problema al ginocchio rimediato in nazionale durante questa sosta.

SASSUOLO-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Fourneau di Roma1

Assistenti: Palermo - Rossi L.

IV uomo: Chiffi

VAR: Santoro

AVAR: Meraviglia

DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN

Sassuolo-Milan, domenica 11 ottobre 2026

Ore: 18:00

Stadio: Mapei Stadium di Reggio Emilia

TV: Dazn, SkySport

Streaming: Dazn, SkyGo, NowTV

Web: diretta testuale su MilanNews.it