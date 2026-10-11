Milan, Pietro Terracciano out contro il Sassuolo a causa di un problema alla spalla

Milan, Pietro Terracciano out contro il Sassuolo a causa di un problema alla spallaMilanNews.it
© foto di Federico De Luca 2024
Oggi alle 10:22News
di Enrico Ferrazzi
Il portiere rossonero Pietro Terracciano non è stato convocato da Amorim per Sassuolo-Milan a causa di un trauma contusivo ad una spalla

Nella lista di convocati di Ruben Amorim per la partita di questa sera del suo Milan in casa del Sassuolo non è presente Pietro Terracciano a causa di un trauma contusivo ad una spalla accusato in allenamento. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che in panchina al Mapei Stadium, oltre a Lorenzo Torriani, ci sarà Leo-Paul Bouyer, estremo difensore francese classe 2008 del Milan Futuro.

Oltre a Terracciano, l'unico altro assente è Alexis Saelemaekers, il quale dovrà essere operato alla caviglia dei prossimi giorni e sarà costretto a restare ai box per alcuni mesi. Amorim ha invece recuperato Pervis Estupinan che ha smaltito il problema al ginocchio rimediato in nazionale durante questa sosta.

SASSUOLO-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Fourneau di Roma1
Assistenti: Palermo - Rossi L.
IV uomo: Chiffi
VAR: Santoro
AVAR: Meraviglia

DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN

Sassuolo-Milan, domenica 11 ottobre 2026
Ore: 18:00
Stadio: Mapei Stadium di Reggio Emilia
TV: Dazn, SkySport
Streaming: Dazn, SkyGo, NowTV
Web: diretta testuale su MilanNews.it