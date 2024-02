Milan punito da Bondo, obiettivo di mercato nell'estate del 2021

Dopo essere andato sotto di due gol, allo scoccare del novantesimo minuto il Milan era riuscito a riprendere l'ennesima partita della sua stagione grazie ai suoi uomini migliori, Pulisic e Giroud. Riacciuffato il Monza, per un momento la formazione si Stefano Pioli ha anche assaporato la possibilità di vincere la partita, ma i "sogni di gloria" dei rossoneri sono stati spezzati da un giovane e promettente centrocampista biancorosso, Warren Bondo.

Casualità vuole che il Milan è stato condannato alla sconfitta dopo 9 risultati utili consecutivi da un suo vecchio obiettivo di mercato, visto che nell'estate del 2021 il diavolo provò invano a strappare il classe 2003 al Nancy. L'enorme distanza fra domanda ed offerta fece saltare le trattative fra le parti, con Bondo che alla fine nell'estate del 2022 ha firmato a parametro zero col Monza.

C'è da dire, comunque, che in qualche modo il destino del francese era strettamente legato al Milan, come confermato anche dal fatto che quello segnato ieri sera da Bondo è non solo il suo primo gol in Serie A, ma anche il primo sigillo messo a referto in carriera da quando è in Italia.