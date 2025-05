Incocciati: "Se dovesse vincere, Conceiçao avrebbe commenti più positivi. Ma a me ancora non convince"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Giuseppe Incocciati ha parlato della finale di Coppa Italia che vedrà domani sera Milan e Bologna contendersi il secondo trofeo della stagione.

Finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Cosa ci dice?

"Intanto complimenti per Italiano e il suo intervento al Quirinale per quanto ha detto. E' una partita che racchiude in sè tutto. Se vinci, da parte del Bologna, scrivi una storia importante. Dall'altra parte se perdi non hai fatto nulla. Il Milan alzerebbe il secondo trofeo della stagione, ma è abituato a certe cose, ma non sarebbe così determinante il trofeo come lo sarebbe per il Bologna".

Chi ha maggiori chance?

"Al 50%, anche se l'ultimo confronto è stato nettamente a favore del Milan. Sarà uno spettacolo, sono certo che sarà una bella partita. Il Bologna è pericoloso, più organizzato sotto l'aspetto tattico, ma il Milan ha elementi che, se in giornata, possono fare la differenza".

Milan, se vince Conceicao ha più chance di rimanere?

"Acquisterebbe più fiducia agli occhi dei più critici. Se dovesse vincere, Conceicao avrebbe commenti più positivi. Ma a me ancora non convince. Anche se non è che c'è molto in giro".