Probabile formazione Milan-Bologna: verso la Finale con un ballottaggio in attacco

Vigilia della finale di Coppa Italia a Roma: domani il Milan, contro l'ottimo Bologna di Vincenzo Italiano, si gioca l'ultima possibilità di rendere meno amara una stagione ampiamente negativa. La possibilità di portare a San Siro il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa vinta a gennaio però deve dare le giuste motivazioni alla squadra, che nelle ultime settimane ha trovato una quadra con il nuovo assetto a tre presentato da Sergio Conceiçao: i tre centrali riescono a offrire più garanzia in copertura e i due esterni di centrocampo danno una grande mano ai giocatori offensivi. L'avvicinamento alla grande sfida dell'Olimpico ha visto protagonisti sia Luka Jovic che Santiago Gimenez: al momento Conceiçao ha a disposizione due attaccanti particolarmente in forma per un solo posto.

Qui infatti c'è l'unico ballottaggio, al momento, per domani: il serbo è avanti ma il dubbio non è ancora sciolto. Per il resto, vista anche l'ottima notizia del recupero di Youssouf Fofana che oggi ha lavorato in gruppo, la formazione è pressoché fatta. Maignan, capitano, in porta. Linea a tre con Tomori, Gabbia e Pavlovic. Theo e Jimenez sugli esterni e Fofana con Reijnders a completare il centrocampo. In attacco Leao e Pulisic si muoveranno alle spalle di, si pensa, Jovic.

MILAN-BOLOGNA, LA PROBABILE FORMAZIONE

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

20 Jimenez 29 Fofana 14 Reijnders 19 Theo

11 Pulisic 10 Leao

9 Jovic

Allenatore: Sergio Conceiçao

A disposizione: Sportiello, Torriani, Thiaw, Bartesaghi, Walker, Florenzi, Terracciano, Musah, Loftus-Cheek, Chukwueze, Sottil, Joao Felix, Abraham, Gimenez, Camarda.

Infortunati: Bondo

Ballottaggi: Jovic-Gimenez

DOVE VEDERE MILAN-BOLOGNA

Data: mercoledì 14 maggio 2025

Ora: 21.00

Stadio: Olimpico di Roma

Diretta TV: Mediaset, Infinity

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Mariani

Assistenti: Peretti-Colarossi

IV uomo: Manganiello

VAR: Meraviglia

AVAR: Mazzoleni

AA RIS.: Bresmes