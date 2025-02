Milan, Reijnders eletto MVP del match contro l'Inter

È stato un Derby acceso, intenso e ricco di colpi di scena. Una sfida, quella tra Milan e Inter, marchiata da una figura chiave della stagione rossonera. Protagonista indiscusso della serata è stato Tijjani Reijnders, che ha illuminato San Siro con l'ennesima grande prestazione del suo 2024/25. Il suo gol a fine primo tempo è valso il momentaneo vantaggio rossonero, dimostrando ancora una volta la sua capacità di essere decisivo nei momenti cruciali.

Non solo la sua classe sopraffina, anche la freddezza dimostrata nell'insaccare in area piccola la respinta corta di Sommer. La presenza in campo di Tijji è stata costante, con un contributo importante sia in fase offensiva che difensiva. Il gol è stato il culmine di una serie di azioni ben orchestrate, mettendo in difficoltà la retroguardia dell'Inter e mantenendo alta la pressione.

Le statistiche di Tijjani parlano chiaro: 4 tiri totali, di cui 3 nello specchio della porta, e 37 passaggi precisi. La sua capacità di inserirsi tra le linee e di creare occasioni è stata fondamentale per il Milan. Per tutta la partita ha dimostrato perché è un pilastro della squadra di Mister Conceição.

Non deve sorprendere nessuno, quindi, vedere Reijnders aggiudicarsi il titolo di MVP messo in palio dai voti dei tifosi rossoneri su AC Milan Official App. Il numero 14 rossonero ha preceduto nelle preferenze altri due protagonisti del Derby come Tomori e Pavlović. Una prestazione che lascia ben sperare per i prossimi impegni. Bravo Tijji, continua così!