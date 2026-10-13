Il Milan reintegra Bondo, Ordine: "Continua a sconfessare ll mercato precedente significa solo soddisfare l'istinto di nuovi Tafazzi"
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Il pensiero del collega Franco Ordine dopo il reintegro in rosa di Warren Bondo
Sui suoi canali profili social il collega Franco Ordine ha commentato il reintegro in rosa di Warren Bondo, fino a questo momento ai margini del progetto tecnico del nuovo Milan di Amorim. Il collega de Il Giornale ha anche utilizzato parole piuttosto "dure" per dire la sua su questo argomento:
"Non ci voleva uno scienziato per capire che sarebbe stato tempo perso lasciare fuori da Milanello Bondo. Continuare a fare scelte per sconfessare il mercato precedente (Fofana, Nkunku, Athekame) significa solo soddisfare l’istinto di nuovi Tafazzi destinati solo a farsi del male".
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