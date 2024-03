Milan-Roma sarà la prima gara interamente italiana in Australia. Info sui biglietti

vedi letture

AC Milan è lieto di annunciare che la Prima Squadra Maschile si recherà in Australia alla fine di maggio per giocare una partita amichevole contro l'AS Roma a Perth, nello stato della Western Australia. In programma per venerdì 31 maggio a Perth, la partita si svolgerà presso l'Optus Stadium, un impianto multiuso all'avanguardia in grado di ospitare fino a 65.000 spettatori. L'amichevole sarà il primo incontro tra due squadre di Serie A in terra australiana, ed è rafforzata dal sostegno del Governo dello stato del Western Australia, sottolineando il loro costante impegno nel rafforzamento dei legami con l'Italia e nell'engagement degli appassionati di calcio a livello globale.

Roger Cook, Premier del Western Australia, ha commentato: "Ospitare una partita tra AC Milan e AS Roma qui a Perth è un'opportunità fantastica per rafforzare i nostri legami con l'Italia e invitare i tifosi di calcio dai nostri principali mercati turistici a venire a esplorare il nostro bellissimo territorio e godersi una bellissima partita di calcio".

Giorgio Furlani, CEO di AC Milan, ha aggiunto: "L'opportunità di tornare in Australia è estremamente emozionante per noi. Siamo orgogliosi di essere stati scelti assieme all'AS Roma e grati al Governo del Western Australia per l'invito. La nostra presenza nel paese testimonia l'impegno verso la nostra fanbase internazionale e la volontà di rimanere più vicini ai nostri sostenitori in tutto il mondo, promuovendo un legame profondo e un senso di appartenenza all'interno della famiglia rossonera".

I biglietti saranno in pre-vendita esclusiva a partire da martedì 12 marzo, mentre la vendita generale partirà giovedì 14 marzo su Ticketmaster Australia.