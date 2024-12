Milan, scatta l'emergenza infortuni in attacco. Okafor recupera per il Genoa?

Nella giornata di oggi sono stati effettuati dei controlli medici dai quali sono emersi una lesione del bicipite femorale destro per Ruben Loftus-Cheek e un trauma elongativo in regione adduttoria per Alvaro Morata (l’esame ha escluso lesioni ai muscoli adduttori).

EMERGENZA INFORTUNI IN ATTACCO - Morata e Loftus-Cheek si aggiungono quindi alla lista degli infortunati, della quale, oltre ai lungodegenti Bennacer e Florenzi, fanno parte anche Jovic, Pulisic e Okafor. Scatta così l'emergenza in attacco anche se, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca spera di recuperare per domenica contro il Genoa lo svizzero, ieri nemmeno in panchina a causa di una fastidiosa lombosciatalgia.

A DISPOSIZIONE - A disposizione del portoghese in avanti restano quindi Abraham e Camarda nel ruolo di centravanti, Chukwueze e Leao come esterni offensivi, oltre al jolly Musah e al giovane Liberali che però deve ancora fare il suo esordio in prima squadra in gare ufficiali. La speranza è che i problemi di Morata e Loftus-Cheek siano di poco conto perchè siamo in un momento importante della stagione del Diavolo che deve recuperare terreno in Serie A e quindi c'è bisogno dell'aiuto di tutti.