Milan, Serafini non crede alla conferma di Conceiçao: "Nemmeno un secondo trofeo potrebbe bastare"

vedi letture

La stagione del Milan non è ancora finita. Luca Serafini, istituzione quando si parla delle sorti e dei colori rossoneri, ha un pensiero chiaro e preciso in merito a quelli che potranno, potrebbero, essere gli ultimi mesi di Rafa Leao e compagni e tramite TMW ha scelto di raccontare il suo punto di vista: "La stagione del Milan non può essere considerata conclusa in alcun modo. C'è ancora una Coppa Italia da onorare e da vincere. Il calcio è talmente strano che in una delle peggiori stagioni che io ricordi in assoluto il Milan potrebbe vincere due trofei. La stagione insomma non può essere conclusa: in campionato deve finire nel migliore dei modi, senza tracciare obiettivi ma certamente concludendo in una condizione non sbrindellata come quella di adesso. E poi la Coppa Italia, ci sono massimo tre partite per dare un senso. Il dibattito fra i milanisti è già acceso: senza presunzione ci si chiede che stagione sarebbe, se arrivassero due trofei".

Due trofei che potrebbero dare credito a Conceiçao anche in ottica futura?

"Credo che le sue carte se le sia bruciate a prescindere: un po' perché in campionato c'è stato un crollo verticale, un po' perché ci sta mettendo del suo. I sacrifici alla panchina di Tomori, Leao, Pulisic e Fofana non hanno migliorato gioco e risultati, anzi. Leao è ancora quello che risolve le partite. Lui ha preso questa situazione di petto in chiave più nervosa che riflessiva, quindi potrebbe non bastare neanche un secondo trofeo a meno di un clamoroso recupero in zona Champions che oggi mi sembra francamente poco credibile".