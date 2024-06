Milan su Chukwuemeka, poche presenze e tanti infortuni nella sua stagione al Chelsea

Il Milan avrebbe messo nel mirino Carney Chukwuemeka e, secondo Gianluca Di Marzio, i rossoneri sarebbero in trattativa con il Chelsea per prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Quella che si è appena conclusa è stata però una stagione piuttosto complicata per il centrocampista classe 2003, carattetizzata da poche presenze e diversi infortuni.

Chukwuemeka, che tra tutte le competizioni (Premier League, FA Cup e EFL Cup) ha giocato appena nove partite e segnato due gol, ha avuto ben sei problemi fisici, di cui due al ginoccho che lo hanno costretto a restare ai box complessivamente per oltre quattro mesi. In tutto, come riporta Transfermarkt, è stato fermo per 193 giorni e ha saltato 38 gare con il Chelsea.