Milan Supercampione: tutti numeri della serata da sogno di Riyad

Il Milan ha vinto la Supercoppa Italiana per l’8ª volta nella sua storia, eguagliando proprio l’Inter al 2° posto nell’albo d’oro – prima la Juventus a quota 9 trofei vinti.

Sérgio Conceição è l’allenatore del Milan che ha impiegato meno partite (due) per vincere un trofeo nella storia del club rossonero tra tutte le competizioni dal 1929/30; fin qui il record apparteneva a Vincenzo Montella (al 18° match vinse la Supercoppa Italiana nel dicembre 2016).

Il Milan ha vinto un Derby contro l’Inter dopo essere andato in svantaggio per due gol tra tutte le competizioni per la prima volta dal 21 febbraio 2004 in Serie A in quel caso (gol di Tomasson, Kakà e Seedorf per i rossoneri in rimonta dopo le reti di Stankovic e Cristiano Zanetti per i nerazzurri).

Sérgio Conceição è il primo allenatore straniero a vincere un trofeo alla guida del Milan tra tutte le competizioni a partire da Nils Liedholm nel 1978/79 (uno Scudetto in quel caso).

Christian Pulisic (10 gol in 22 match nel 2024/25) ha raggiunto la doppia cifra di reti in entrambe le stagioni con la maglia del Milan tra tutte le competizioni (15 gol in 50 partite nel 2023/24), in carriera in precedenza ci era riuscito solo nel 2019/20 (11 gol con il Chelsea).