Milan, terza eliminazione in semifinale fra Champions League e Coppa dei Campioni

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce male l'avventura in Champions League per il Milan, eliminato al penultimo atto dall'Inter che andrà a giocarsi la finale contro Real Madrid o Manchester City. I rossoneri hanno salutato per la terza volta in assoluto la massima competizione europea in semifinale, come già successo nella stagione 1955/1956 contro il Real Madrid e nel 2005/2006 contro il Barcellona. A riferirlo è Opta.