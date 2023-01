Milan, un anno fa l'ultimo gol di Ibrahimovic

MilanNews.it

Zlatan Ibrahimovic è tornato nelle scorse ore in Italia dagli Stati Uniti e da oggi proseguirà il suo lavoro di recupero dopo l'operazione al ginocchio dello scorso maggio. Lo svedese ha grande voglia di tornare in campo e ovviamente anche di tornare a segnare visto che non va in gol esattamente un anno: era il 9 gennaio 2022 e Ibra siglò la rete del momentaneo 1-0 in casa del Venezia (3-0 il risultato finale).