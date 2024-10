MN - Arens: "Il Milan è il Milan: mi aspetto partita aperta. Uomo chiave? Wirtz"

Trasferta di quelle toste, per il Milan. Il Leverkusen era tra le squadre di seconda fascia al sorteggio quella da evitare. Campioni di Germania in carica, le "aspirine" vantano un collettivo di livello assoluto e un condottiero che è l'uomo che ha cambiato la storia di una squadra, conosciuta per anni in Europa come eterna perdente. A presentarci gli avversari dei rossoneri, intervistato dalla redazione di MilanNews.it, è il collega Phillip Arens, dal 2008 inviato per le partite del Bayer Leverkusen per la Bild:

L'esordio in Champions è stato ottimo: 4-0 contro il Feyenoord. E Fonseca ha ammesso la sua preoccupazione, dopo la sfida contro il Liverpool

"Il Milan è sempre il Milan, quindi mi aspetto una partita aperta. Il 4-0 di Rotterdam non rispecchia proprio l'andamento della partita, insomma qualche problema c'è stato".

L'uomo chiave della partita?

"Florian Wirtz, senza dubbio. È la stella del Leverkusen e della Germania. Alla sua prima partita in Champions League ha segnato due reti, la prima marcatura dopo 4 minuti e 30 secondi. A Monaco ha sofferto un po', è stata per lui una partita diversa ma è un campione incredibile. Contro il Wolfsburg ha vinto 23 duelli, un qualcosa di impressionante considerando il ruolo che ricopre in campo, così come è impressionante la sua generosità. dato che mediamente percorre 12 km nel corso di una partita. Giocatore completo, quasi un fuoriclasse. Penso che vincerà il Pallone d'Oro in futuro".