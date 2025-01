MN - Avanti: "Walker, non una gran stagione. Ma quest'anno al City si salvano in pochi"

Marcus Rashford e Kyle Walker nel mirino del Milan. Solo uno però può vestire la maglia rossonera per i regolamenti della FIGC sui calciatori britannici. Chi può fare al caso dei rossoneri? Ne abbiamo parlato col collega Paolo Avanti. Vice-caporedattore di Gazzetta.it, cura il podcast sul calcio inglese "In the box". In esclusiva per MilanNews.it.

Da qualche ora prende quota anche l'idea Walker, considerato uno dei migliori terzini destri di sempre

"Giocatore solido, atletico. L'unico problema è l'età: dopo mille battaglie non arriva al top della sua carriera. Diciamo che è in parabola discendente ma nonostante ciò è meglio di chi c'è al Milan nella sua zona di competenza. Né lui né Rashford sono operazioni facili e c'è da capire con che testa arriverebbero in Italia ma anche solo uno dei due al Milan porterebbe un arricchimento tecnico".

Come valuti la sua stagione?

"Non una grande stagione, ma va detto che in questo City quest'anno si salvano in pochi. In più Walker ha delle distrazioni extra-campo pazzesche. Magari il cambio d'ambiente e nuovi stimoli possono rigenerarlo. Resta un giocatore solido che sa fare entrambe le fasi, ha esperienza di altissimo livello e sarebbe una bella aggiunta".