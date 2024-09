MN - Bargiggia: "Il calcio di Fonseca è insostenibile per il calcio italiano. Zero equilibrio tattico"

Milan in grande difficoltà, arriva una sconfitta sulla carta prevedibile contro il Liverpool ma è sconsolante l'atteggiamento adottato dai rossoneri, che sembrano non riuscire a trovare una via di uscita. E ora c'è il derby. Ne abbiamo parlato col noto giornalista Paolo Bargiggia, in esclusiva per MilanNews.it

Dopo cinque partite il Milan si ritrova già contestato. Mai successo con questa rapidità, nemmeno con Giampaolo. Te lo aspettavi?

"Non mi aspettavo assolutamente un inizio di stagione del genere, perché il piano della società era abbastanza chiaro, sembrava avessero individuato tutti gli obiettivi di mercato. Fonseca è un allenatore con un calcio moderno propositivo che invece si sta rivelando un calcio insostenibile per il campionato italiano, perché la squadra ha zero equilibrio tattico e quindi vanno in difficoltà anche i giocatori più forti".