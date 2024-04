MN - Buccheri su Gabbia contro la Roma: "L'unico difensore aggressivo del Milan, l'ha fatto più volte"

in merito alla recente sconfitta del Milan in Europa League, la redazione di MilanNews.it ha voluto intervistare in esclusiva il data analyst di House of calcio, Alessandro Buccheri.

Pioli ha dichiarato che i difensori del Milan sono stati poco aggressivi, sei d'accordo?

"In realtà Gabbia l'ha fatto più volte, ricordo un recupero nel secondo tempo su Tammy Abraham con una successiva conclusione in porta proprio da parte del centrale rossonero. Gabbia ha giocato alto e aggressivo sia su Lukaku sia su Dybala, è stato invece più corto Thiaw, anche per le sue caratteristiche".