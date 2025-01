MN - Bucchioni sul mercato del Milan: "Walker può fare la differenza nello spogliatoio. Joao Felix? Serve uno che la butti dentro"

Il Milan ripiomba nello sconforto dopo il ko contro la Juventus. Più che per il risultato è la prestazione che preoccupa, con una squadra che sembra non sia mai scesa in campo nel secondo tempo. Anche Sergio Conceiçao al termine della partita ha manifestato la sua preoccupazione. Intanto incombe il mercato, tra arrivi imminenti (Walker) e il rischio di cessioni eccellenti (Tomori). Abbiamo parlato di tutto questo non il noto giornalista Enzo Bucchioni. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Kyle Walker è a un passo. Ti convince il suo acquisto?

"Walker mi dà l'impressione di essere uno che può fare la differenza nello spogliatoio, un personaggio carismatico al di là del valore tecnico. Un po' come Ibrahimovic quando giocava. Ecco, servirebbe carisma nei vari reparti. Gente carismatica che aiuti a invertire la rotta, per qualificarsi in Champions".

Eppure sulla corsia di destra non mancano gli interpreti

"Sì, ma a destra chi gioca? A maggior ragione Walker fa comodo".

Davanti il nome nuovo è Joao Felix

"Cosa farsene di Joao Felix che vedo come un alternativa a Pulisic? Serve uno che la butti dentro".

Problema che il Milan si trascina dall'addio di Giroud

"Abraham strutturalmente evanescente, non è un giocatore dalle caratteristiche che servivano al Milan. L'hai preso solo perché si è presentata l'occasione ma non è il profilo che serve".

Dopo Kalulu, anche Tomori potrebbe andare alla Juventus

"Kalulu è un esempio che ti dovrebbe indurre a non darlo proprio alla Juventus, dato che è il tuo competitor e hai ancora la possibilità di riagganciarla. Poi, se la Juve non prende Tomori prenderà qualcun altro, si rinforzerà da sola. Il punto è un altro".

Quale?

"Perché cedere Tomori? Quale plusvalenza ci fai? Davvero sarà tale che varrà la pena sacrificarlo? Io non credo che arriverà una somma di denaro tale da giustificare la cessione. A meno che con il suo addio prendi uno-due giocatori più forti. Li trovi? Altra considerazione: Tomori con Conceiçao sta giocando, è un giocatore sul quale il tecnico fa affidamento. Pertanto, se non hai la certezza di prenderne uno migliore io me lo terrei".