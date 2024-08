MN - Calamai: "Ibra garanzia di un Milan diverso, altrimenti cos'è venuto a fare?"

vedi letture

Manca meno di un mese al termine del calciomercato e il Milan deve ancora trovare almeno 3 o 4 rinforzi per la rosa di Paulo Fonseca oltre che sfoltire un po' la squadra da esuberi e giocatori in eccesso. Per parlare del club rossonero e delle sue strategie, passate e futuro, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il giornalista ed editorialista di Tuttomercatoweb.com Luca Calamai.

Proprietà americana troppo pragmatica?

"Può essere. Gli americani vengono di solito per costruire, se non ci riescono vanno via. Sotto questo aspetto è importante il ragionamento sullo stadio".

Il Milan targato RedBird ha una linea chiara per gli acquisti, che non superano mai i 20 milioni. Che garantiscono buoni acquisti ma non il campione

"Il tifoso del Milan questo non l'accetta e non l'accetterà mai. Ed è un avviso alla proprietà. In questa realtà Milan dove ci sono i proprietari poco identificati nella vita quotidiana, anche con la passione che non possono avere perché non nascono milanisti, un ruolo determinante può averlo Ibrahimovic. E mi chiedo: può accettare la normalità lui che la normalità l'ha sempre combattuta? Non credo. Lui è la mia garanzia di un Milan diverso, altrimenti cosa è venuto a fare? Quindi aspettiamo, magari in questi giorni ci stupiranno".