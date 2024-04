MN - Calamai: "Se vuoi vincere subito devi fare una grande squadra ed è giusto che l'alleni Conte"

Tempo di bilanci e processi per il Milan, dopo la mesta eliminazione dall'Europa League per mano della Roma. Sul banco degli imputati Stefano Pioli, la cui avventura sembra arrivata al capolinea. Ne abbiamo parlato con la storica firma Luca Calamai, in esclusiva per MilanNews.it.

Gli umori del tifo portano a un solo nome per il dopo-Pioli: Antonio Conte

"A domanda rispondo a domanda: qual è l'obiettivo del Milan l'anno prossimo?".

Cardinale ha affermato di volere un Milan vincente costantemente e a lungo.

"Conte è l'ottimizzatore di quello che gli dai. Per cui se ho la squadra per vincere prendo Conte. Lui ti tira fuori da ognuno quello che può tirar fuori. Costruisce meno, crea subito. Se te vuoi vincere subito devi fare una grande squadra ed è giusto che l'alleni Conte. Devi alzare anche il livello delle spese in maniera importante, devi cercare il centravanti giusto".