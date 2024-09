MN - Di Gennaro: "Eterna gratitudine per Terim, personaggio importante"

Campionato fermo ed è tempo di primi bilanci dopo le prime tre giornate. Ne abbiamo parlato con Antonio Di Gennaro, grande centrocampista degli anni '70-'80 campione d'Italia col Verona, che è stato anche vice-allenatore del Milan nella stagione 2001/02 con Fatih Terim guida principale. Ecco le sue parole sul momento dei rossoneri ai microfoni di MilanNews.it

Lei ha lavorato per un breve periodo al Milan assieme a Fatih Terim, che lo scorso 3 settembre ha compiuto 71 anni. Che ricordo ha dell'Imperatore?

"Un pensiero sempre positivo e di eterna gratitudine nei confronti di Fatih. È tanto che non lavoriamo insieme, per me rimane un personaggio importante. Tramite lui ho potuto lavorare alla Fiorentina e poi al Milan, poi le strade si sono divise per tanti motivi. Terim è un tecnico che ha portato il calcio turco a un altro livello e anche al Milan non era affatto male, certamente non come lo avevano dipinto. Quando ci fu l'esonero eravamo nelle prime posizioni e con un derby vinto per 4-2, si poteva fare ancora molto bene ma è così la vita. Da parte mia eterna gratitudine".