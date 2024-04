MN - Espina (AS): "Lopetegui non piace ai tifosi del Milan perché non lo conoscono"

vedi letture

Nel corso dell'intervista rilasciata a MilanNews.it, il collega José Antonio Espina di AS ci ha tracciato un profilo di Julen Lopetegui, tecnico in pole position per raccogliere dalla prossima stagione l'eredità di Stefano Pioli:

Julen Lopetegui è il nome più caldo per la panchina del Milan, ma i tifosi si sono schierati in modo netto contro di lui. Da esterno come valuta questa reazione?

"Non so perché i tifosi del Milan non vogliano Lopetegui. Magari non lo conoscono e perché soprattutto hanno in mente i mesi complicati al Real Madrid. Un club che storicamente ha sempre assomigliato in molte cose al Milan, magari non recentemente. Ma ripeto: per me i tifosi del Milan non sono convinti di Lopetegui perché non lo conoscono”.

Che allenatore è Julen Lopetegui?

"È un allenatore che tiene le squadre molto ordinate. Ha una personalità importante nello spogliatoio, sa gestire i grandi giocatori. Lo ha fatto nel Porto, nel Real Madrid, nella nazionale spagnola dove peraltro ha resistito a lungo senza perdere partite. E anche nel Siviglia c'erano grandi giocatori. È un gran professionista, in molti aspetti. Queste sono le sue grandi virtù”.

In cosa difetta?

"Gli manca una maggiore gestione dell'ambiente. Qui al Siviglia ha fatto fatica a controllare la stampa, ma per il resto non credo che gli manchi molto se non appunto una personalità un po’ più forte”.

In cosa si contraddistingue?

"È un maniaco dei dettagli. Vuole avere lo spogliatoio sotto controllo, gli piace la perfezione. Mette pressione su tutti quelli che lavorano nel club, forse questo è il suo punto debole visto che a Siviglia litigava spesso con tanti. Ha una gran bella personalità”.