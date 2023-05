MN - Euroderby, si stimano oltre 10 milioni di incasso: verrà battuto il record di Milan-Tottenham

Fonte: Pietro Mazzara

MilanNews.it

Per il primo euroderby valido per la semifinale di Champions League tra Milan e Inter in programma domani sera, lo stadio di San Siro sarà ovviamente sold out e si stimano oltre 10 milioni di euro di incasso. Se questa cifra verrà confermata ufficialmente domani sera, verrà battuto il record di Milan-Tottenham, quando l'incasso fu di 9,1 milioni di euro.